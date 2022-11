Sono però in corso anche ricerche per un possibile utilizzo l’mRna per la cura di tumori. “L’mRna permette di spegnere ciò che è alla base dell’insorgenza di una malattia o di un tumore – prosegue il direttore medico Pfizer Italia – ed essendo molto adattabile permette di targhettizzare, ad esempio, le cellule di melanoma, tumore della prostata o ovocitario. E’ iniziata la corsa: man man che avremo dati potremo portare vaccini e cure nuove”. La pandemia ha reso evidente che per affrontare alcune sfide della ricerca serve la collaborazione di diversi soggetti. Così è accaduto per lo sviluppo del vaccino contro il Sars-Cov-2. “BioNTech, azienda piccola e dinamica, da tre anni stava studiando la tecnologia a mRna, mentre Pfizer da decenni investe in ricerca su vaccini innovativi.

La collaborazione tra le due – prosegue Marino – ha portato in breve tempo a un vaccino. Ma il merito è stato anche dai volontari che hanno accettato di prendere parte alla sperimentazione e di tecnologie avanzate che hanno permesso il monitoraggio della malattia in tempo reale. Così i dati sono stati subito raccolti e messi a disposizione delle agenzie regolatorie. E i risultati sono arrivati presto alla popolazione”.

