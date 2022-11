Via libera alla gara per il nuovo lungomare di Bari Vecchia, dal molo di Sant’Antonio al molo di San Nicola. Un progetto che prevede l’ampliamento “soft” della linea di costa con la realizzazione di pedane sul mare, una pista ciclabile e un percorso riservato ai bus, parcheggi a raso oltre alla nuova “N derr la’lanz”. La ripartizione Contratti e appalti ha approvato il progetto esecutivo, avviando le procedure per indire la gara.

I lavori, da 16 milioni di euro, prevedono: la riqualificazione funzionale delle attività presenti sul molo San Nicola, con particolare riferimento alle attività del mercato del pescato fresco, per le quali si propone un adeguamento architettonico che consentirebbe di svolgerle nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza vigenti.

Per quanto riguarda invece la ridefinizione della sede stradale, al fine di ridurre l’attuale traffico di percorrenza della litoranea e di attivare la “Linea del Mare”, il mezzo pubblico che connetterà l’area intermodale di Pane e Pomodoro con le Piscine comunali, passando per il lungomare Augusto e corso Antonio de Tullio, la nuova sezione stradale che costeggia le mura della città vecchia fino al Museo di Santa Scolastica sarà costituita da un ampio marciapiede nella parte a terra, da un percorso preferenziale per autobus urbani (Linea del Mare), da una carreggiata a doppio senso di marcia con una fascia di parcheggi a raso in linea lungo il profilo della Muraglia.

Il molo Sant’Antonio, essendo un luogo essenzialmente “tecnico”, cioè che ospita attività commerciali e legate al lavoro di piccoli pescatori, sarà ridisegnato, a partire dall’edificio esistente, con l’inserimento, al suo interno, di una serie di funzioni legate al turismo, alla ricettività e al tempo libero.

Ai lati del molo saranno realizzati pontili modulari con struttura portante in acciaio, la cui superficie pavimentale in paiolato (legno) di tipo filtrante (a giunto aperto) sarà in quota alla “promenade” del lungomare storico e al calpestio del nuovo Museo del Mare, garantendo così la piena accessibilità diretta dal marciapiede e dagli spazi del nuovo edificio. I pontili verranno fondati principalmente sull’area di sedime della battigia, definita dalle colmate a mare esistenti in conglomerato e massi ciclopici.

Rispetto alle previsioni del progetto preliminare, già nel corso dell’elaborazione del progetto definitivo era stata ridotta l’estensione verso il mare dei pontili, circostanza confermata dal progetto esecutivo, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Parere della competente Soprintendenza, che così recitava: “al fine di garantire il massimo rispetto della originaria demarcazione della linea di costa… l’estensione superficiale dei suddetti pontili dovrà essere opportunamente ridotta e ridimensionata”.

Sui pontili sono inoltre previste “isole” funzionali: si tratta di vasche realizzate con la stessa tecnologia dei pontili ma sottoposte rispetto al piano di calpestio degli stessi, profonde solo 20 centimetri, che saranno attrezzate per funzioni diverse.

Il cantiere sarà avviato nel 2023. “Stasera abbiamo raggiunto un altro piccolo traguardo – ha detto il sindaco Antonio Decaro – Qualche minuto fa gli uffici tecnici del Comune hanno pubblicato la gara per i lavori del nuovo lungomare che costeggia la città vecchia, dal molo san Nicola fino all’arco della Basilica. Una gara importante con un importo da 16 milioni di euro che speriamo di chiudere il più velocemente possibile così da avviare i lavori per il prossimo anno.

Si tratta di una riqualificazione dei luoghi esistenti così da permettere ai cittadini di vivere di più e meglio questo pezzo di città e alle attività commerciali e turistiche di trovare una nuova collocazione, offrendo un’altra prospettiva a Bari in uno dei suoi punti più belli”.

