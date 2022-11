In località Paretano, comune di Monopoli (BA), ha avuto luogo un’esercitazione di ricerca e soccorso in ambiente impervio che ha coinvolto la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari ed il Servizio Regionale Puglia del C.N.S.A.S. La finalità dell’evento è stata quella di consolidare le procedure e ottimizzare il coordinamento tra il personale coinvolto nelle operazioni di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse in territori ostili.

La sinergia realizzata tra gli equipaggi di Volo delle Fiamme Gialle e le squadre medicalizzate del C.N.S.A.S. ha consentito di mettere a sistema le risorse specialistiche delle due compagini, abituate a lavorare fianco a fianco in ogni situazione di emergenza. Particolare attenzione è stata posta nell’addestramento, attraverso la simulazione realistica di un’attività con verricello di soccorso, che ha consentito al Reparto Aereo Pugliese di confermare l’elevata capacità di intervento in ogni condizione meteorologica a salvaguardia della vita umana, in occasione di calamità e disastri, a supporto del Dispositivo di Protezione Civile Nazionale.

I mezzi aerei in dotazione alla Sezione Aerea delle Fiamme Gialle posseggono notevoli capacità di scoperta garantite dai sensori di bordo dell’elicottero PH-139D, che consentiranno nel prossimo futuro di effettuare ricerche ancora più efficaci, grazie all’installazione di strumentazioni tecnologiche sempre più all’avanguardia, studiate appositamente per la salvaguardia della vita umana.

L’attività è stata preceduta da un briefing che ha interessato tutti gli “attori del soccorso” impiegati al fine di definire e armonizzare le procedure nelle varie fasi dell’intervento, svoltosi in assoluta sicurezza e in perfetta sintonia.

Il positivo esito dell’esercitazione ha confermato la professionalità di tutti gli operatori coinvolti e la versatilità dei mezzi disponibili, in grado di valorizzare ulteriormente la vocazione del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, non solo quale unica Polizia del Mare, ma anche come protagonista nell’attività di soccorso e tutela della vita umana sia in mare sia sulla terraferma.

Il proficuo e costante addestramento consente di affermare come le Fiamme Gialle siano sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali sono chiamate ad intervenire.

