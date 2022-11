Nessuna tregua dal maltempo in Puglia. Dopo l’allerta diramata nella giornata di ieri, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino annunciando allerta gialla sulla Puglia, con una situazione maggiormente critica in Salento, in cui è prevista allerta arancione.

In particolare, a partire dalle 14 di oggi (30 novembre) e per le successive 30 ore, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore più meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale invece sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati deboli. Inoltre, così come già sottolineato nella giornata di ieri, sono in arrivo venti da forti a burrasca nord-orientali sulla Puglia meridionale tendenti ad attenuazione.

Anche nel Barese sono previste piogge e temporali. In particolare, già nella giornata di oggi è presente vento forte con possibilità di precipitazioni. Fatta eccezione per venerdì, giornata in cui il cielo sarà nuvoloso, ma non sono previste piogge o temporali, il tempo non lascerà tregua peggiorando ulteriormente nella giornata di domenica.

Foto repertorio

