Un atto di vandalismo è stato commesso contro la sede di Confindustria in via Amendola a Bari. Le porte sono state imbrattate di vernice rossa e segnate con il simbolo della falce e martello posto sotto la data del 3 dicembre, con riferimento alla manifestazione di protesta in programma a Roma. “È un gesto inqualificabile. Non è un atto di sinistra, ma un atto di persone sinistre. ” ha dichiarato il presidente di Confindustria Bari e BAT e Confindustria Puglia Sergio Fontana.

I vandali hanno persino pubblicato un video sui social mentre imbrattavano le porte della sede di Confindustria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.