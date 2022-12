L’ente Re Heart (accreditato presso la Regione Puglia e in Italia) ha organizzato un corso di manovre di rianimazione su adulti e bambini a Modugno. Presente l’istruttore nazionale BLS-D e PBLS-D Giovanni Muzzi che ha tenuto il corso domenica 27 novembre a Bari, in corso Alcide de Gasperi: a partecipare anche il sindaco di Modugno Nicola Bonasia che ha appreso le manovre di rianimazione su adulto, bambino e lattante oltre ad imparare ad usare il defibrillatore. La città di Modugno infatti, grazie alla donazione effettuata dall’associazione Le Mani Tese Onlus, installerà a breve altri 2 defibrillatori pubblici e il sindaco ha deciso di formarsi proprio per questo motivo.

