“Basta al bivacco sul sagrato della Basilica! Lo spettacolo offerto questa mattina ai fedeli e devoti di San Nicola, con residui di batterie pirotecniche, incarti di panzerotti sparsi ovunque, bottiglie di spumante, non è certamente degno di una città decantata dal mondo intero come la “città di San Nicola”, ma irrispettosa del monumento innalzato dai suoi Padri come segno imperituro di un patto d’amore sancito con un così potente Patrono e Protettore”. A denunciare l’accaduto è il priore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante.

“La Basilica va protetta da ogni atto incivile, anche con opportune ordinanze per lanciare un segnale coercitivo verso quei cittadini, grazie a Dio pochi, che vanno educati ad amare la città, particolarmente il suo cuore: la Basilica che conserva gelosamente da ormai quasi mille anni le reliquie del Santo più amato dell’umanità”.

“Comprendiamo lo sfogo di Padre Distante sulla mancanza di rispetto verso un luogo fortemente simbolico della nostra città come la Basilica di San Nicola”, si legge in una nota dell’Amiu. “Anche ai nostri operatori – si legge ancora – capita di trovare spesso rifiuti di ogni genere, abbandonati sul Sagrato, nel corso del servizio che ordinariamente Amiu Puglia garantisce. In particolare, ogni giorno, sette operatori sono impegnati, tra interventi di spazzamento e lavaggio dell’intero quartiere, con mezzi dedicati ed adeguate attrezzature e la piazza della Basilica viene quotidianamente attenzionata. Già dalle prossime ore e in vista dell’ormai vicina celebrazione religiosa di San Nicola, martedì 6 dicembre, che darà anche il via al mese di Festività natalizie, Amiu Puglia – conclude – rinnoverà il proprio impegno e garantirà una ancora più particolare, costante e capillare attenzione per la Basilica.

