Prosegue, senza sosta, l’azione di contrasto ai reati predatori e, nello specifico, ai furti di auto compiuta dai presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri che, con controlli mirati, sta monitorando le aree di parcheggio maggiormente utilizzate dai cittadini, soprattutto in corrispondenza di uffici pubblici e zone commerciali.

Negli scorsi giorni, proprio nell’ambito dei controlli effettuati a Trani, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con quelli delle Aliquote di Pronto Impiego del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari e dell’XI Reggimento Carabinieri Puglia, hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato residente a Cerignola per il reato di tentato furto aggravato di autovettura.

I militari, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali in Piazza Duomo, hanno notato due uomini intenti ad armeggiare sul sistema di accensione di una Jeep Renegade parcheggiata nella vicina via Re Manfredi, nelle vicinanze degli Uffici Giudiziari. I giovani, non appena consapevoli di essere stati scoperti dai carabinieri, hanno tentato la fuga. Uno dei due è stato però raggiunto e bloccato. Nel corso della perquisizione personale, sono stati trovati un cacciavite ed alcuni dispositivi elettronici che sarebbero stati utilizzati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per mettere in moto il veicolo.

Dichiarato in arresto, l’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, è ora agli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.