Ricche di proprietà benefiche per l’organismo e sinonimo di fortuna: oggi portiamo in tavola le lenticchie. Secondo la tradizione, questo legume, non deve mai mancare a tavola l’ultimo e il primo giorno dell’anno. Appartenenti alla famiglia delle leguminose, le lenticchie, note per il loro altissimo potere nutritivo, sono anche sinonimo di ricchezza e, mangiate alla fine o al principio dell’anno, secondo la tradizione, porterebbero fortuna. Ma questa non è l’unica ragione per portarle in tavola.

Le lenticchie, infatti, sono ricche di sostanze fondamentali per l’organismo, tra queste ferro, proteine, ma anche vitamine. Spiccano in particolari quelle del gruppo B, utili per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, le lenticchie, sono ricche di fibre, fosforo e ferro fungendo da veri e propri alleati in caso di arteriosclerosi o stitichezza.

Tra le altre proprietà non si può non citare la presenza di zinco, vitmina c, ma anche folati e potassio che rendono questo legume un potente antiossidante naturale. Le lenticchie, oltre a contribuire a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, mantengono inoltre in salute il sistema immunitario. Ecco qui due ricette semplici e veloci per portarle in tavola tutto l’anno.

PASTICCIO DI LENTICCHIE E VERDURE

Mettete a cuocere a parte, sia le lenticchie, sia del cous cous facendo attenzione a non cuocerlo troppo. Una volta raffreddati versate entrambi in una ciotola capiente con olio, pomodorini, tocchetti di formaggio olive nere, verdi, carote e tonno. E’ possibile, a seconda dei gusti, arricchire il piatto con delle spezie a proprio piacimento. Il cous cous può essere sostituito anche con farro o quinoa. Si tratta di una pietanza che può essere gustata sia nelle stagioni fredde, sia in quelle più calde.

CROCCOLE DI LENTICCHIE SPEZIATE AL FORNO

Mettete a cuocere le lenticchie assieme a una patata portandole a ebollizione. Quando saranno pronte scolatele e lasciatele raffreddare. A parte, in una padella, mettete a rosolare una cipolla. Non appena si sarà dorata insaporitela con spezie tra cui salvia, curry, zafferano e paprika piccante. Aggiungete poi in una ciotola le lenticchie e la patata mescolando con cura e aggiungendo inoltre dell’olio extra vergine di oliva, del pangrattato e del parmigiano grattugiato all’impasto. Una volta pronto, aiutandovi con degli stampi, preparate le polpette aggiungendo in ognuna di esse alcuni pezzettini di formaggio di vostro gusto che avrete precedentemente tagliato a pezzettini piccoli. Poi, dopo averle posizionate su una teglia da forno, fate cuocere in forno a 180 gradi per 15 minuti circa.

Foto Pixnio