Un 80enne è stato colpito alla testa ieri sera da un petardo e ora è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per emorragia cerebrale. L’uomo è stato operato e ora è in prognosi riservata.

A Gallipoli un 53enne è stato ricoverato per la frattura di un dito della mano: al personale dell’ospedale ha raccontato di avere raccolto un petardo per strada che poi è esploso. A Copertino un 35enne è stato medicato e dimesso con prognosi di dieci giorni per ferite a mani, testa, gambe e piedi a seguito dell’esplosione di un petardo.