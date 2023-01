Il Parlamento europeo ha avviato una procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità a due europarlamentari nell’ambito del Qatargate. “Non ci sarà impunità. Nessuna”, ha annunciato la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola, sottolineando che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe.

Secondo i quotidiani belgi Le Soir e Knack sono Andrea Cozzolino e Marc Tarabella i due eurodeputati per i quali la giustizia belga ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare all’Eurocamera. “Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l’immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni”, ha fatto sapere solamente il portavoce della Procura di Bruxelles interpellato sulla vicenda.