All’università di Bari Aldo Moro è aperta la selezione per 120 posti complessivi per operatori volontari da impiegare in progetti del Sevizio Civile Universale in Italia e all’estero. Lo rende noto la stessa facoltà.

In particolare, sono due i progetti proposti da UniBa nell’ambito del programma Italia “Le università pugliesi per la cultura 2” (è la seconda edizione): Libri per tutti 3 volto alla Cura e alla Conservazione delle Biblioteche, nonché alla Valorizzazione del Sistema Museale pubblico e privato; Tutti Uguali 3 che ha come obiettivo è quello di creare e trasmettere cultura, assicurando agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), adeguati servizi di tutorato specializzato e di orientamento a corsi di studio.

I 20 posti disponibili per il Programma di intervento estero “UniBa per l’estero 3” saranno suddivisi tra tre progetti: Esperienza in Terra Santa, Libriamo San Marino e Nuovi orizzonti 3 e hanno come obiettivo la promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, la promozione e tutela dei Diritti Umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della Cultura Italiana all’estero e sostegno alle Comunità di italiani all’estero.

Gli aspiranti volontari, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, possono presentare domanda on line entro il 10 febbraio 2023. I vincitori della selezione svolgeranno il periodo di servizio, della durata di 12 mesi, nelle biblioteche dell’ateneo e in altri uffici dove potranno partecipare ad una serie di attività, a seconda della sede di assegnazione e degli obiettivi fissati dai progetti.