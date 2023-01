Giovedì 5 gennaio, in attesa dell’Epifania, al DF Theatre di Bisceglie (BAT), all’interno della

rassegna “Pornmusic”, nuovo progetto che ospiterà gli artisti più apprezzati del momento con i loro suoni piacevoli e d’avanguardia, si esibirà il dj Ralf, uno dei dj più importanti della storia del djing e del clubbing italiano. Il suo percorso musicale che ha avuto inizio circa quarant’anni fa e la sua figura rappresenta una vera e propria icona della nightlife che unisce differenti generazione affascinate dal suo carisma e dalla sua personalità. Sebbene all’anagrafe sia Antonio Ferrari, da quando ha iniziato a esibirsi ha sempre utilizzato il suo nome d’arte.

“Ralf in realtà – ha spiegato il dj – è un soprannome che mi porto dietro sin dall’età di quattordici anni. Dalle mie parti, spesso un soprannome diventa un vero e proprio nome e così, quando ho iniziato a suonare, com’è prevedibile, nei flyers tutti scrivevano Ralf. Anche perché Antonio Ferrari pochi sapevano chi fosse e così è stato fino ad ora”. Originario di un piccolo paesino dell’Umbria, dai primi club della provincia, in cui lavorava come dj nei primi anni 80, è stato ospitato in importanti party e festival all’estero. Inoltre ha fondato anche Laterra recording, la sua personale etichetta discografica, con la quale produce giovani artisti e propri brani. Da sempre le sue sonorità si sono caratterizzate per la musicalità dark e anche in questa occasione, nella rassegna proposta al DF Theatre nella quale si avvicenderanno alcuni dei dj più apprezzati del momento, il suo djset spazierà tra house, techno ed elettronica mantenendo questa particolarità come file rounge.

Ad affiancare Ralf, ci sarà il resident Fabio Ricciuti, noto dj pugliese da tempo attivo nella scena clubbing. Nel suo percorso artistico oltre le performance live è stato impegnato in studio nella produzione. In questo settore ha avuto collaborazioni con etichette del calibro di Nervous, King Street, We are Defected. Con i suoi djset, invece, si è esibito in Italia e all’estero in club quali l’Armani Privé di Dubai, il Tresor e il Maria di Berlino, il Sankeys e il Delano di Ibiza e il Docks di Amburgo. Nel corso della serata si alterneranno in consolle anche altri dj guest locali. Ci saranno il duo Picca&Mars, Tomy e Francesco Dinoia, accompagnati dal vocalist Ignà.