Sta facendo il giro del web la gaffe della giornalista Carlotta Balena che, in diretta su Rai 2, in collegamento da Bari, dopo aver dato il benvenuto ai suoi telespettatori, mostrando il lungomare del capoluogo pugliese ha affermato “L’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria”.

La giornalista era in collegamento proprio per parlare del meteo e del gran caldo anomalo di gennaio che sta colpendo, in particolare, proprio le città del Sud, tra cui Bari in cui ci sono giornate addirittura primaverili, con un mare piatto e cittadini pronti a tuffarsi in mare senza paura. Un momento di confusione, forse dettato dall’emozione della diretta, che però non è passato inosservato. Il video è stato infatti postato poco dopo su Twitter e condiviso da molti utenti che non hanno esitato a riempire i social di commenti ironici.

Foto screen video Tg2