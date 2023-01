Oltre 2mila conferimenti di rifiuti nella città di Bari da parte di soggetti non residenti e multe elevate a persone che stavano abbandonando buste o bustone in strada o campagna. È il bilancio dei dati emersi dal report della Polizia Locale di Bari che ha presentato le statistiche relative al 2022 in merito agli illeciti relativi ai rifiuti. Si tratta di una problematica nota nel Barese, sono tantissime infatti le segnalazioni che si susseguono ogni giorno in merito a casi di luoghi divenute vere e proprie discariche a cielo aperto.

In particolare, in materia di controllo del conferimento regolare dei rifiuti sono state 1988 le sanzioni per conferimenti fuori orario, 363 le violazioni contestate per rifiuti su sede stradale, 2441 le contestazioni a carico di soggetti non residenti sorpresi a conferire in cassonetti stradali nella Città di Bari. Ma non solo. Secondo quanto emerso, sono state 363 le sanzioni elevate per deposito di rifiuti su sede stradale, 108 quelle per mancata raccolta differenziata, 82 quelle per deposito di rifiuti ingombranti su sede stradale, 41 quelle per abbandono di rifiuti da parte di utenti residente in zona Santo Spirito-Catino-San Pio-Palese, 31 quelle di abbandono da parte di utenti residenti invece in zona San Paolo, 6 quelle nei confronti di operatori commerciali che non effettuavano la raccolta differenziata e infine 32 quelle per il conferimento di rifiuti speciali, liquidi o ingombranti.

Solo una la sanzione elevata per il deposito di a imballaggi secondari e terziari di cartone fuori cassonetto adibito alla raccolta della carta per l’utenza domestica. Entrando più nel dettaglio delle attività portate avanti nell’anno appena trascorso dalla Polizia Locale, in particolare relativo ai progetti “Bari per bene” e “Antidegrado” per il contrasto al conferimento illecito o irregolare dei rifiuti, a Bari tra gli illeciti scoperti dalla polizia spiccano anche 216 multe elevate nei confronti di cittadini che abbandonavano rifiuti di piccola dimensione da fumo sulla sede stradale e 119 multe elevate per la mancata pulizia dei fondi mediante la rimozione di erbe secche e sterpaglie.