Dopo diversi anni in stato di abbandono, lo spazio dell’ex Ancora è pronto a cambiare definitivamente volto offrendo un luogo in più, a residenti e non, per poter godere del lungomare di Palese. Lo conferma a Borderline24 il presidente del Municipio 5, Vincenzo Brandi sottolineando che “sarà tutto pronto per l’estate”.

L’addio ufficiale al rudere che per anni ha occupato il suolo è stato dato nel maggio scorso, quando dopo l’approvazione del progetto, un mese dopo, in particolare a giugno, è stato abbattuto. Prima di arrivare a questo però, quel luogo, ne ha passate tante divenendo, di fatto, da ristorante rinomato, prima un rudere, poi una discarica a cielo aperto. Le problematiche peggiori si sono registrate dal 23 ottobre del 2020 in poi, quando un secondo incendio, ha distrutto definitivamente la struttura facendo perdere così le speranze sul riutilizzo della stessa. A febbraio del 2022, la struttura era fatiscente, pericolante e piena di rifiuti.

Dopo diverse denunce da parte dei cittadini, è stato finalmente rotto il silenzio sul suo futuro. Oggi, dopo i lavori che hanno preso il via la scorsa estate, la zona risulta ancora interdetta, ma alcuni cambiamenti ci sono stati e, così come confermato dal presidente del Municipio, quello spazio sarà presto utilizzabile dai cittadini e dai turisti. “Nei prossimi giorni riprenderemo i lavori – ha sottolineato Brandi – partiremo dal rifacimento del marciapiede, facendolo arretrare e allargando così la strada. Abbiamo dovuto chiedere diversi pareri, rivolgendoci anche alla capitaneria di porto per riempire quella parte, più avanti rispetto al sedime stradale, in cemento armato. Ci abbiamo messo un po’, ma adesso abbiamo tutte le autorizzazioni per procedere. Poi, sarà effettuato il raccordo delle ringhiere per creare continuità con quelle presenti sul lungomare” – ha specificato rivolgendo poi la propria attenzione al suolo.

“Abbiamo già riversato il ciotolato nella prima parte – ha aggiunto – poi ripristineremo la pavimentazione che si trova dietro la striscia blu, senza ciotolato, in quanto abbiamo creato un percorso per disabili, affinché possano arrivare vicino al mare senza trovare barriere. Inoltre, toglieremo i divisori in cemento armato che un tempo evitavano alle auto di finire in acqua, riqualificheremo il muretto sul lato del muro e infine, stiamo verificando che i due lampioni presenti nella parte dell’ex parcheggio possano essere collegati alla corrente pubblica, per poter illuminare la zona anche nelle ore serali. Se non sarà possibile procedere con l’allacciamento, realizzeremo un nuovo impianto. Il tutto però sarà disponibile dalla stagione estiva, non ci metteremo molto, dopo aver asportato il materiale di risulta e ripulito il tutto i cittadini avranno uno spazio in più per poter sostare sul mare, è solo l’inizio del percorso di cambiamento che riguarderà il nostro lungomare” – ha concluso.