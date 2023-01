Siamo sul classico terreno di gioco di periferia in una domenica, come tante altre, di inizio gennaio. In campo il Noicattaro padrone di casa ed il Castellana per uno dei tanti derby baresi dilettantistici: si gioca per la salvezza. La gara scorre via tranquillamente sino al minuto 17 del primo tempo quando il calciatore del Castellana Fornaro, crossa al centro dell’area per il compagno Sabatelli che, a pochi centimetri dalla porta, calcia a botta sicura ma invece di mettere la palla in rete, manda la palla fuori colpendo il palo esterno che sostiene la rete. Ed è qui che accade l’incredibile nello stupore generale: l’arbitro, il signor Andrea Romano di Lecce, assegna la rete agli ospiti. Si scatena il putiferio con i calciatori del Noicattaro increduli e che cercano spiegazioni dal direttore di gara. Il clima s’infiamma anche sugli spalti con i tifosi rossoneri a dir poco inviperiti, anche per l’esultanza assolutamente antisportiva dei calciatori del Castellana.

Dopo quasi dieci minuti di proteste e tensioni, l’arbitro convalida il gol che si rivelerà decisivo ai fini del match, dato che il Castellana non riuscirà a pervenire al pareggio. Il Noicattaro ha preannunciato ricorso e chiederà la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. Se non dovesse accadere, la società rosso nera si è detta pronta a ritirare la squadra dal campionato.

La società del Castellana ha invece diramato un comunicato stampa a poche ore dal fischio finale del match: Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro. Indubbiamente la decisione dell’arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi in quel momento non hanno ammesso l’errore. Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi!