A seguito di una discussione violenta, scoppiata all’interno della mensa solidale presso la parrocchia di Madre Teresa di Calcutta tra un volontario e un giovane extracomunitario, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per sedare gli animi.

Dalle prime ricostruzione dei fatti la lite sarebbe iniziata per futili motivi; calmati gli animi, si è proceduto all’identificazione dei soggetti coinvolti. L’ospite della mensa, un cittadino straniero, classe ’85, senza fissa dimora, si è mostrato reticente tanto che si è reso necessario l’accompagnamento presso il comando di via Aquilino dove, a seguito di foto segnalamento e consultazione delle varie banche dati, si è scoperto che sul soggetto gravava un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, perché doveva scontare in carcere la pena della reclusione di 9 mesi e 28 giorni per reati vari.

Dopo le operazioni di rito, il cittadino extracomunitario, in esecuzione dell’ordine della Procura di Vicenza, è stato tradotto nel penitenziario di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (foto repertorio)