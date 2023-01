“Caccia ai cinghiali? Come in alcuni quartieri di Bari, dove è meglio non guardare negli occhi alcune persone se no finisce male. Così anche per i cinghiali”. A parlare durante la trasmissione Tagadà di LA7 è Francesco Borgonovo, vicedirettore de la Verità. L’argomento era la caccia ai cinghiali e il giornalista ha pensato bene di affermare che i baresi (in alcuni quartieri) è meglio non guardarli negli occhi, come per i cinghiali, “se no finisce male”. La trasmissione è del 22 dicembre scorso.

