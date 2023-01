I benzinai hanno annunciato uno sciopero il 25 e il 26 gennaio. Reagiscono così alle misure prese dal governo contro il rincaro dei carburanti e all'”ondata di fango” che, a loro dire, avrebbe travolto la categoria in queste settimane.

“Per porre fine a questa ‘ondata di fango’ contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità – scrivono in una nota le sigle sindacali Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio – le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete”. Nei due giorni di stop verrà avviata “una campagna di controinformazione sugli impianti” e ci sarà “un presidio sotto Montecitorio”.

Lo sciopero è previsto dalle 19.00 del 24 gennaio alle 07.00 del 27 gennaio.