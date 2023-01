Sono in totale nove i colpi di pistola esplosi la scorsa notte in Salento. È accaduto in particolare a Lizzanello, i colpi sono stati esplosi contro la porta d’ingresso di un’abitazione in cui vive un residente.

Secondo quanto emerso, l’arma utilizzata, è di piccolo calibro. Non si sono registrati feriti. Non appena uditi i colpi, il giovane, ha chiamato allertato i carabinieri. Si tratta, nello specifico, della stessa abitazione contro la quale nel marzo scorso fu fatto esplodere un ordigno rudimentale che provocò danni anche ad alcune auto parcheggiate. Sul fatto indagano i carabinieri.

Foto repertorio