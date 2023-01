Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area giochi all’interno di Torre Quetta, importante spazio verde del quartiere Madonnella.

Questa manutenzione, spiega il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, “finanziata dalla ripartizione Lavori Pubblici, è stata fortemente voluta dalle tante famiglie che frequentano assiduamente questo spazio urbano non solo d’estate. Ha visto la sostituzione completa della pavimentazione anti-trauma e del gioco a torre fatto con materiali che resistono bene anche alla salsedine.

Grazie alla condivisione con l’assessore Galasso della strategia riguardante la rigenerazione delle aree ludiche ed aggregative, nel Municipio – continua Leonetti – stiamo ottenendo tanti importanti risultati consapevoli che il percorso è ancora lungo. Le aree ludiche sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all’area aperta. Stiamo lavorando per loro”.