Avviso di lavoro da sogno. Be ‘quasi. Uno stipendio di 15mila euro al mese, dieci mesi di ferie all’anno e una Lamborghini come auto aziendale per ricoprire un posto da pizzaiolo. A priori, l’offerta è piuttosto allettante. Solo a priori. Il proprietario di Viva La Pizza a Hornu in Belgio ha giocato la carta dell’umorismo per cercare di trovare la perla rara. Stanco di cercare il candidato ideale in grado di tenere il passo con i ritmi sostenuti richiesti, l’italiano Tommaso Albanese ha trovato il modo di far parlare della sua struttura.

“Ho chiesto alla mia graphic designer Abstra di creare un’offerta potente. Ecco cosa è successo”, spiega il boss di Viva la Pizza ai giornalisti. Missione compiuta. L’offerta è stata ampiamente apprezzata e condivisa sui social network. Abbastanza per trovare finalmente l’agognato pizzaiolo? Forse. “Sta diventando davvero molto complicato trovare personale adatto nel settore. Alcune persone sono molto interessate, ma impongono condizioni esorbitanti. Non possiamo accettare”. Candidature al seguente indirizzo: secretariat@albato.be