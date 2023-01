Nelle scorse ore un importante incendio si è verificato in un’azienda nella zona industriale di Modugno. La colonna di fumo che si sta alzando è visibile dalla Statale 16. “Stiamo monitorando la situazione con l’Ufficio Ambiente, con la Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco – ha dichiarato il sindaco Nicola Bonasia. Nel frattempo raccomandiamo ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all’aperto fino a quando non saranno accertate eventuali criticità. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione”.

