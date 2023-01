Ricchi di calcio, zinco, ferro e fonte preziosa di vitamine. Oggi in tavola portiamo i ceci, legumi ricchi di proprietà nutrienti per l’organismo. Si tratta, in particolare, di uno dei legumi più diffusi al mondo. Tra le sue proprietà, oltre alla cospicua presenza di fibre e proteine, spicca la presenza di vitamine, in particolare del gruppo A, B,C, E,K.

Ma non è finita qui. I ceci sono essenziali per la crescita e la salute dell’organismo, a prova di ciò la presenza del ferro, del fosforo, ma anche di magnesio, potassio, zinco e sodio, essenziali sia per il corpo, sia per la mente. Tra i benefici del consumo di questo alimento vi è anche la capacità di controllare i livelli di colesterolo contribuendo anche a mantenere sotto controllo la glicemia e patologie come il diabete.

POLPETTONE DI CECI E VERDURE

Lessate con cura circa 400 grammi di ceci inserendoli successivamente in un robot da cucina frullandoli sino a quando non avrete ottenuto una crema omogenea. Fate attenzione a non renderla troppo densa, consigliamo l’aggiunta di latte di soia o acqua per renderla maggiormente cremosa. Successivamente aggiungete due uova, sale, pepe, spezie di vostro gradimento, carote grattugiate alla julienne, spinaci lessati precedentemente e del formaggio grattugiato. Poi, una volta pronto l’impasto, date a quest’ultimo la forma di polpettone e inseritelo in un tegame da forno. Fate cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi. In alternativa è possibile formare delle piccole polpette, friggendole in padella. In questo caso basterà passarle nel pangrattato.

CECI AROMATIZZATI IN PADELLA

Lessate con cura i ceci lasciandoli raffreddare e asciugare con cura. Poi, successivamente, inseriteli in una ciotola all’interno della quale aggiungerete spezie di vostro gradimento e un filo di olio extravergine di oliva. Consigliamo (nella dose di un cucchiaino o mezzo cucchiaino a seconda dei gusti) paprika dolce, aglio, peperoncino, sale, pepe nero, curcuma e curry. Posate poi i ceci su una teglia da forno e lasciateli cuocere per almeno 20 minuti con il grill, girando spesso i ceci.

