E’ stato sottoposto a sequestro dalla procura di Bari l’area all’interno della ditta di stoccaggio rifiuti ‘Recuperi Pugliesi’, a Modugno, dove il 14 gennaio scorso si è sviluppato un incendio.

L’incendio che sabato mattina è divampato nella ditta è comunque “quasi del tutto spento” ha dichiarato il sindaco del Comune in provincia di Bari, Nicola Bonasia, che aggiunge: “Al momento non sussistono particolari motivi per emettere ulteriori disposizioni restrittive o precauzionali. Nella comunicazione ufficiale di spegnimento dei vigili del fuoco viene specificato – afferma il primo cittadino – che le emissioni di fumo sono completate. Non c’è quindi necessità di ulteriori misure restrittive simili a quelle che avevo già emanato”.

Sui livelli di inquinamento dell’aria e sugli eventuali effetti inquinanti sulle colture, Bonasia informa che vengono richiesti all’Arpa “aggiornamenti, per i quali è necessario attendere ancora qualche ora o giorno. Si tratta, infatti, di campionamenti che meritano delle analisi che non possono essere eseguiti in tempi brevi”

