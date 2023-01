E’ un video commovente quello di due volontarie che fino ad oggi hanno gestito il ‘Rifugio di Rosa’, un canile nella zona industriale di Modugno. La struttura, costruita con materiali di recupero, a breve sarà chiusa perché ritenuta non idonea dai Nas e dalla Asl. Chiedono aiuto in lacrime le due volontarie. Aiuto per i loro cani di cui adesso non conosco il destino e che vogliono proteggere.

“La nostra è una situazione drammatica – dicono con le lacrime agli occhi nel video pubblicato sui loro social – e abbiamo poco tempo a disposizione per salvare i nostri animali. Dobbiamo lasciare questo terreno e i nostri 18 cani devono essere sistemati in strutture idonee. Fino ad oggi abbiamo pensato solo ad ognuno di loro, li abbiamo tutelati in ogni modo, li abbiamo salvati e curati. Alcuni di loro sono qui da quando avevano sei mesi e adesso devono andare via e non sappiamo che fine faranno. Per noi che amiamo i nostri animali incondizionatamente è una tragedia vera e propria. Con il cuore in mano – dicono ancora- dobbiamo avere la certezza che i nostri cani siano trattati come noi li trattiamo. Da noi non c’è cemento nei box c’è amore”.

Il rifugio di Rosa necessita quindi di stalli, adozioni e di persone che amano gli animali. L’area non si può bonificare o mettere a norma, per una serie di impedimenti burocratici, economici e amministrativi. “Per tutti coloro che ci offriranno stallo – precisano le due volontarie – sappiate che noi siamo disponibili a prenderci cura di loro come abbiamo sempre fatto, investendo il nostro tempo e denaro”. Sulla pagina Facebook del ‘Rifugio di Rosa’ si possono trovare tutte le indicazioni utili.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.