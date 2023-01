“Non sono critiche le concentrazioni di inquinanti delle sostanze monitorate. Lo ha comunicato ieri sera Arpa Puglia con una nota che attenua i peggiori timori”. Sono queste le parole del sindaco di Modugno Nicola Bonasia che precisa come: “Gli esiti dei controlli svolti ieri, infatti, sia attraverso le stazioni di monitoraggio fisse più vicine all’incendio e lungo la direzione dei venti prevalenti, sia con gli strumenti portatili, usati in diversi punti di monitoraggio, hanno indicato concentrazioni di inquinanti non critiche delle sostanze monitorate. In particolare, con vento proveniente dai settori meridionali e in rafforzamento nel corso della mattinata di ieri, si è osservato un generale abbassamento delle concentrazioni di PM10.