È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune, a questo link, il bando per l’attribuzione del contributo alloggiativo (competenza 2021), ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Lo rende noto la ripartizione Patrimonio.

I requisiti per l’ammissione e le modalità di partecipazione sono contenuti nel testo dell’avviso pubblico disponibile, insieme a tutta la modulistica, nella sezione Bandi – Altri avvisi del portale cittadino. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:

a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero essere cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); b) essere stato residente nel Comune di Bari e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2021; c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2021, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2021; d) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2021, rientrante nei valori indicati nell’avviso.

La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un’elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo. Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.109 del 31/03/1998.

“Il bando per il contributo alloggiativo rappresenta uno strumento fondamentale per molte famiglie che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà economica dovuto a diverse variabili in un momento in cui il costo della vita è cresciuto sensibilmente – commenta l’assessore al Patrimonio ed Erp Vito Lacoppola – anche quest’anno, perciò, la Regione Puglia e il Comune di Bari riservano risorse ingenti a questa misura, consapevoli che il canone di locazione costituisce una delle voce più pesanti del bilancio familiare. In particolare, a fronte di un fabbisogno stimato complessivamente in circa 6.800.000 euro sul territorio cittadino, l’amministrazione comunale erogherà un contributo pari a circa il 75%, destinandovi risorse proprie in misura maggiore rispetto agli anni passati. Il nostro auspicio è che l’attuale governo confermi il finanziamento del fondo affitti per continuare a garantire ai cittadini il diritto all’abitare” – ha concluso.

Si ricorda che l’erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bari entro il 21 prossimo febbraio:

a mezzo raccomandata a/r indirizzata all’Agenzia per la Casa – ripartizione Patrimonio – viale Archimede 41/A – 70126 Bari e deve riportare la seguente dicitura “Bando contributo alloggiativo – competenza 2021” – “Non aprire” farà fede il timbro postale,

oppure

per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec:bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.itavendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato “.pdf”. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, per l’intero periodo di apertura del bando gli interessati potranno utilizzare i seguenti contatti:

indirizzo mail:barifitti2022@gmail.com;

recapito telefonico 3297852083 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

