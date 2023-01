Non hanno risposto alle domande del gip avvalendosi della facoltà di non rispondere i tre 20enni di Cerignola, nel Foggiano, arrestati nella giornata di ieri dalla polizia in quanto accusati di violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente aggravata ai danni di una ragazzina di 13 anni.

I fatti, in particolare, risalgono a domenica 23 ottobre del 2022, giornata in cui uno dei tre arrestati ha incontrato la ragazzina, conosciuta sui social, raggiungendo in auto un box alla periferia di Cerignola dove si trovavano gli altri due ragazzi. Qui, i tre, secondo quanto emerso, dopo aver preparato uno spinello a base di hashish facendolo fumare anche alla minorenne, l’hanno violentata a turno. In mattinata, i tre indagati, due ventenni e un ventunenne, sono comparsi dinanzi al gip per gli interrogatori di garanzia.

