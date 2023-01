Il sottopasso che servirà a collegare il rione Sant’Anna con il mare si farà. Lo annuncia Alex Ferri, residente e promotore della petizione che ha raccolto 650 firme. “La nostra petizione è stata accolta favorevolmente dal Comune di Bari e dai progettisti del Parco Costa Sud la cui realizzazione è stata finanziata con 75 milioni di euro nell’ambito del Pnrr e che prevede la riqualificazione delle aree collocate a sud-est di Bari. Il sottopasso ferroviario è rientrato nel “Lotto 5 – Parco Agricolo Reticolare” e fungerà da collegamento tra il quartiere Sant’Anna ed il mare. Attualmente è in corso il procedimento di esproprio delle aree utili al collegamento del sottopasso al mare”.

Sant’Anna, ricordiamo, è un quartiere che si trova a ridosso del mare, sulla costa lato Sud, altezza San Giorgio. A dividerlo però ci sono proprio i binari che impediscono ai cittadini di arrivare sulla litoranea. Ed è per questo che i residenti hanno chiesto e ottenuto dal Comune di completare i lavori di Rfi del sottopasso, in modo da poter raggiungere il mare, senza attendere altri anni per lo spostamento dei binari.

