Scontro tra auto e tir sulla strada provinciale 156. È accaduto questa mattina, in particolare sulla strada che collega l’aeroporto di Bari-Palese a Bitonto. Secondo una prima ricostruzione, una Jeep avrebbe impattato un camion, quest’ultimo, probabilmente anche per via della strada scivolosa a causa della pioggia, è finito poi fuori strada, in particolare nelle campagne circostanti.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia Locale di Bari e del servizio del 118 per effettuare le verifiche sul caso e soccorrere gli automobilisti coinvolti. Nello specifico, l’autista della Jeep, avrebbe riportato ferite non gravi. I danni ai veicoli sono invece rilevanti, l’auto risulta infatti distrutta.

