Incidente sull’autostrada, in particolare sulla A14, all’altezza di Modugno, in provincia di Bari. È accaduto alle 13.45 circa, momento in cui un uomo alla guida di un furgoncino, secondo quanto si apprende, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail. Per il conducente non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativo di soccorso. L’uomo è infatti morto sul colpo.

Sul posto immediato l’intervento degli uomini della polizia stradale che hanno ricostruito le dinamiche dell’accaduto. Attualmente non risultano coinvolti altri veicoli, ma ci sono disagi al traffico. Si registrano infatti lunghi rallentamenti sul tratto dell’autostrada interessato, in direzione nord.

Foto repertorio

