Viaggiava con tachigrafo manomesso e sprovvisto di autorizzazione in originale o copia conforme per il trasporto. È quanto scoperto dalla Polizia Locale nell’ambito di controlli effettuati sui trasporti di Linea di passeggeri per la lotta alla concorrenza commerciale illecita in tutela dei consumatori.

In particolare, questa mattina, in prossimità della stazione Marittima di Bari, è stato effettuato il fermo amministrativo di autobus di linea, immatricolato in stato extra UE, ex art 87 c. 6 e 7 codice della strada, in quanto sprovvisto di autorizzazione in originale o copia conforme della stessa (originale dell’autorizzazione al Trasporto) e sono state contestate altresì due violazioni ex art. 179 c. 2 e 9 c.d.s., per tachigrafo manomesso e privo di foglio di registrazione. Sanzione pecuniaria pagata immediatamente, trattandosi di veicolo immatricolato all’estero, di 2.899,00 euro ai sensi dell’art. 207 cds con contestuale ritiro di carta di circolazione (è prevista la sospensione da 2 a 8 mesi) e ritiro della patente di guida del conducente per la sanzione accessoria della sospensione.

Le indagini e i controlli sono stati eseguiti in sinergia tra la pattuglia del Nucleo di Polizia amministrativa e la pattuglia del Nucleo Viabilità/Controlli Autotrasporti entrambe del Corpo della Polizia Locale di Bari.

