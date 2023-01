Brucia ancora la sconfitta rimediata dal Bari al “Renzo Barbera” di Palermo. Gli uomini di Mignani sono chiamati ad un pronto riscatto contro il Perugia. Domani pomeriggio, allo stadio “San Nicola”, i biancorossi scenderanno in campo contro gli umbri, attualmente penultimi in classifica. Bari Perugia, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di serie B, avrà inizio alle ore 14.

L’avversario – L’Associazione Calcistica Perugia Calcio, meglio nota come Perugia, è tra le società più antiche del nostro calcio. Il club è stato rifondato nel 2010 come ‘Associazione Sportiva Dilettantistica Perugia Calcio’, società che ha rappresentato la continuazione dello storico sodalizio ‘Associazione Calcio Perugia’ sorto nel 1905. L’Ac Perugia nacque dalla collaborazione tra le società cittadine ‘Braccio Fortebraccio’ e ‘Libertas’ e fallì nel 2005. La società umbra conta 13 partecipazioni al campionato italiano di Serie A, dove ha conseguito come miglior piazzamento un secondo posto nell’annata 1978-1979. In campo internazionale il club si fregia di una vittoria nella Coppa d’Estate e nella Coppa Intertoto UEFA.

I precedenti tra Bari e Perugia sono 47 con 22 vittorie dei galletti, 14 pareggi e 11 successi dei grifoni. In terra pugliese si sono disputate 21 gare ed il bilancio è nettamente in favore del Bari con 12 vittorie, 4 pareggi e 5 affermazioni umbre.

Bari e Perugia si sono affrontate l’ultima volta al San Nicola, il 5 maggio 2018. Eravamo in serie B e la gara terminò 3-1 per i biancorossi pugliesi grazie alle reti di Gyomber, Andrada e Floro Flores. Per gli umbri andò in gol Diamanti.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Gianfranco Casarsa, Sandro Tovalieri, Antonio Di Gennaro, Marco Rossi, Giacomo Dicara, Norbert Gyömbér, Franco Brienza, Roberto Goretti, Luca Ceppitelli, Davide Lanzafame, Giovanni Di Noia, Gianluca Ricci, Leandro Greco, Mauro Bressan, Tomaso Tatti, Enzo Magnanini, Gennaro Delvecchio, Luigi Anaclerio, Massimiliano Tangorra, Antonio Floro Flores, Jacopo Dezi, Marco Chiosa, Cesare Butti, Simone Sini, Stefano Guberti, Nicola Belmonte, Claudio Mantovani, Massimiliano Fusani, Stefano Brondi, Marcello Grassi, Claudio Nitti, Daniele Paponi, Fabio Ferri, Giovanni Terrani, Raffaele Mancini, Giuseppe Scategni, Damiano Zanon, Gabriele Grossi, Nicolás Córdova, Carmine Gautieri, Souleymane Diamoutene, Jan Koprivec, Stefano Garuti e Ettore Brossi.

Ex del match sarà Stefano Gori nel Perugia.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Andrea Camplone, Stefano Colantuono e András Kuttik.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Michele Mignani, ha presentato la gara contro il Perugia: “E’ una squadra molto aggressiva con attaccanti dinamici e pericolosi. Ma hanno anche degli esterni come Lisi e Casasola che sono dei valori aggiunti. Mi aspetto una gara fisica, nella partita dandata ci hanno messo in difficoltà. Salcedo? Non lo so se ci sarà, valuteremo il possibile impiego insieme al direttore e alla società. Ceter non ci sarà perchè ha avuto un risentimento muscolare nella gara di Palermo, mentre Galano e Bosisio non ci saranno.”

Il tecnico genovese si è soffermato anche sul calciomercato: “Abbiamo provveduto a sfoltire la rosa, accontentando i calciatori che erano scontenti. Abbiamo sostituito Polverino con Sarri, un ragazzo di prospettiva che seguivamo da tempo. Il direttore Polito sta facendo le sue valutazioni, analizzando anche le possibilità economiche del club.

Queste, invece, le dichiarazioni pre gara di Fabrizio Castori, tecnico del Perugia: Troveremo un ambiente caldo e dovremmo essere bravi a fare quello che sappiamo. Dobbiamo fare il Perugia. Per noi è un vantaggio non avere contro Cheddira, è un giocatore forte e molto importante per loro. Non mi nascondo”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Benedetti, Maiello, Folorunsho; Botta, Antenucci, Scheidler.

PERUGIA (3-5-2): Gori, Sgarbi, Curado, DellOrco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Di Serio, Olivieri.

Arbitrerà la gara il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Alessio Tolfo della sezione di Pordenone e Michele Lombardi della sezione di Brescia. Al Var ci sarà Marco Guida (Torre Annunziata), coadiuvato dall’ AVAR Damiano Margani (Latina). Quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

