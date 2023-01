“In questi 14 lunghi anni” che sono nel Pd “ne ho viste di cose. Ho visto persone assolutamente incapaci che, avendo trovato la corrente giusta, si sono ritrovati a rivestire ruoli di governo”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro, dal palco della convention programmatica della mozione congressuale di Stefano Bonaccini a Milano.

“Ho visto amici d’infanzia litigare per un posto di sottogoverno, lunghissime riunioni, chat e trattative in cui chi partecipava faceva finta di parlare di politica invece parlavano di politici, cioè parlavano di loro stessi e della difesa del loro pezzettino di potere – ha aggiunto -. Ma ho visto anche volontari andare a prendere le firme ai banchetti e prendersi un sacco di improperi dai cittadini per strada, perché non volevano le candidature imposte dall’alto che sono arrivate anche questa volta”.

“Nessun leader, nessun capocorrente si è candidato nel proprio territorio. Non dico all’interno del proprio collegio, ma neanche capolista nel listino bloccato – ha concluso -. Eppure i volontari hanno difeso quelle candidature, le candidature di persone che, probabilmente, nemmeno conoscevano, le hanno fatte votare turandosi il naso”.

