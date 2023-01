“Questa è la Polizia Locale in cui credo. Professionalità, preparazione, aggiornamento continuo, disponibilità all’ascolto, intervento immediato e celere sul luogo dell’evento, parte necessaria del sistema “sicurezza urbana integrata” nelle nostre città, ma tanta umanità al servizio della gente”. Così il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, a commento di un messaggio ricevuto da un cittadino in merito ad un suo agente che aveva aiutato un anziano ad attraversare la strada in via Tommaso Fiore.

Il cittadino scriveva coì: “Incredulo, ho notato la scena: un vigile che nel caso del traffico mattutino ha lasciato tutto e ha accompagnato un anziano nell’attraversare le strada. Un silenzio incredibile e nessuno che suonava il clacson, tutti fermi in auto a guardare. Increduli. Quella scena piena di assurda umanità, ho pensato a mio padre e ho pianto”.

