Nelle prime ore di attivazione del servizio (12-16.30) che offre la possibilità ai cittadini residenti o dimoranti abitualmente nella Città di Bari di acquistare l’abbonamento annuale al trasporto pubblico MUVT in BUS 365 al costo calmierato di 20 €, sono stati processati dal sistema 1626 abbonamenti di cui 1228 residenti, 363 studenti e 35 over 65. Si ricorda che l’abbonamento agevolato MUVT in BUS 365 viene rilasciato esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service.

È possibile acquistare attraverso applicativo MUVT Card, raggiungibile al link http://muvt.app/card. Prima di acquistare l’abbonamento sarà necessario dotarsi della MUVT card, acquistabile presso una rivendita AMTAB al costo di 2 € senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utente. Al link https://www.amtab.it/it/muvt-card è disponibile l’elenco delle rivendite sul territorio comunale. Si ricorda che l’abbonamento sarà attivato al momento dell’acquisto, ma sarà utilizzabile dopo 24 ore dalla conclusione dell’operazione. Tutti gli abbonamenti sottoscritti e pagati fino a giugno 2023 avranno validità annuale. Gli abbonamenti sottoscritti successivamente a tale data avranno comunque scadenza al 30 giugno 2024 al medesimo costo per l’utente di 20 euro. Non potranno essere sottoscritti abbonamenti oltre il 31 ottobre 2023.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.