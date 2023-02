“Ho avuto il piacere di incontrare il ministro Salvini alla Bit. Ho voluto raccontargli tutti gli sforzi fatti dalla nostra regione per arrivare ad avere uno degli spazi più prestigiosi della Fiera. Gli ho chiesto di rivedere il disegno di legge sull’autonomia differenziata perché se dovesse essere approvato così com’è, tutto il grande lavoro fatto al Sud in questi anni rischierebbe di andare perduto”. È il commento della presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone dopo aver incontrato il ministro Matteo Salvini a Milano, dove è in corso la Borsa Internazionale del Turismo.

“Prima – ha proseguito Capone – è fondamentale definire i Livelli essenziali delle prestazioni e mettere in bilancio le risorse per finanziarli. Il ministro ha risposto che entro un anno saranno definiti i Lep e che in questo modo le regioni che lo vorranno potranno gestire in autonomia determinate materie. Il tema vero, però è che oggi, più che mai, è indispensabile guardare alla complessità e avere una visione chiara e giusta che possa ottenere i migliori risultati da Bolzano al Capo di Leuca. Questo Governo dovrebbe avere a cuore il bene di tutti i cittadini italiani ma averne cuore significa innanzitutto intervenire sulle fratture che, invece, fanno sì che alcuni si sentano di sere A mentre altri di serie B. Se non si riparte da qui, se non si riparte dai divari e dal sud, non si ripartirà affatto. O meglio alcuni avranno la ‘Ferrari’ e correranno fortissimo verso il futuro, altri cammineranno a piedi” – ha concluso.

Foto Facebook Matteo Salvini

