Depurativo, ricco di vitamine e fonte preziosa di potassio. Oggi in tavola portiamo il radicchio rosso, ortaggio a foglia tipico del mese di febbraio, ricco di proprietà preziose per l’organismo.

In primis, il radicchio, spesso difficile da apprezzare per via del sapore amarognolo, è una fonte preziosa di magnesio, zinco, fosforo, ferro, ma anche manganese, rame, calcio e potassio, tutti elementi importantissimi per il corretto funzionamento di corpo e mente. Ma non solo. Sono diverse infatti le proprietà terapeutiche e nutritive legate a questo ortaggio dal colore rosso. Tra queste spicca la presenza di vitamine, soprattutto del gruppo C, E, B e K, inoltre, l’alta percentuale di acqua che lo rende, di fatto, un vero e proprio depurativo. Ma non è finita qui.

Il radicchio, oltre a essere ricco di fibre è anche ricco di antiossidanti ed è un ottimo alleato nel contrastare problemi legati al cuore e all’insonnia per via della presenza massiccia di antociani e di triptofano. Infine, essendo poco calorico, risulta un ottimo alleato nel caso di diete ipocaloriche per via del suo alto potere saziante. Ecco qui due ricette semplici e veloci per portarlo in tavola.

INVOLTINI DI RADICCHIO CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO

Per preparare questi involtini, in primis procuratevi circa 400 grammi di straccetti di carne. In alternativa potete utilizzare delle verdure per una versione completamente vegetariana. Procedete poi nell’adagiare le fettine di carne su un piano di lavoro mettendo al centro di ognuna una foglia di radicchio rosso lungo, una fetta di prosciutto crudo e un pezzettino di formaggio di vostro gradimento. Poi, arrotolate con cura gli involtini e metteteli da parte. In una padella, mettete a rosolare due cipolle bianche grandi con un filo d’olio extravergine di oliva. Non appena appassite posizionate gli involtini in padella per procedere nella cottura facendo attenzione a girarli di tanto in tanto. Aggiungete, se di vostro gradimento, del vino rosso lasciando cuocere fino a quando non sarà evaporato del tutto.

RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO CON PANCETTA E SPEZIE

Sminuzzate circa 300 grammi di radicchio facendo attenzione ad eliminare la parte bianca così da evitare che il risotto risulti amaro. Poi, in una pentola, fate rosolare una cipolla tritata e 150 grammi di pancetta affumicata. Quando la pancetta sarà dorata e croccante, aggiungete il radicchio e lasciatelo cuocere finché non sarà completamente morbido. Aggiungete poi circa 300 grammi di riso (andranno bene per circa 5 persone), e lasciate tostare il tutto fino quando il riso non si sarà dorato. Aggiungete del vino rosso e del peperoncino in polvere, paprika piccante e aglio tritato. A cottura finita, una volta spento il fuoco, aggiungete del formaggio Parmigiano grattugiato mescolando con cura e lasciando riposare per qualche minuto prima di servire.

