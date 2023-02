Come tutti i settori economici anche quello immobiliare è stato colpito dalla pandemia, riportando un calo di prezzi e compravendite.

Tuttavia, dopo una ripresa nel 2021 e una battuta d’arresto nel 2022, il mercato sta dando segnali di ripresa e ciò rappresenta una grande opportunità di lavoro per chi vuole entrare nel settore immobiliare.

Con un mercato più competitivo che mai è il momento di approfittare della situazione, e per coloro che sono interessati ci sono molti modi per iniziare. In questo articolo abbiamo elencato le professioni più richieste nei prossimi anni nel ramo immobiliare.

Agente immobiliare

L’agente immobiliare è il professionista che aiuta venditori ed acquirenti a concludere una trattativa. Il suo ruolo non è solo quello di far incontrare domanda ed offerta, ma è anche quello di svolgere tutti quei compiti organizzativi e burocratici coinvolti nel processo.

Per iniziare una carriera come agente immobiliare bisogna avere doti organizzative, capacità di comunicazione e attitudine al lavoro di squadra. E’ inoltre necessario superare l’ esame per il patentino da agente immobiliare.

Amministratore di condominio

L’amministratore di condominio è il professionista che si occupa di gestire le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Il suo compito è quello di preparare i bilanci e assicurarsi che l’edificio sia efficiente, a norma e non presenti problemi di sicurezza.

Per diventare amministratore di condominio è necessario avere una buona conoscenza in materia legale e fiscale. Ci sono diverse associazioni che organizzano corsi e, dopo il superamento di un esame, rilasciano un attestato per poter esercitare questa professione.

Home stager

Il ruolo dell’home stager è quello di creare un ambiente di vita desiderabile per i potenziali acquirenti utilizzando mobili, illuminazione e altri elementi di design per far risaltare le caratteristiche migliori degli ambienti. L’allestimento aiuta a massimizzare il valore di una casa in modo che possa essere venduta al prezzo più alto possibile.

Per diventare home stager è preferibile avere un background come interior designer o arredatore, oltre che avere conoscenze di base in campo fotografico.

Perito immobiliare

Il perito immobiliare è il tecnico, di solito geometra o architetto, che si occupa della stima degli immobili. Lavora a stretto contatto con le banche e si occupa di stimare il valore dell’immobile per cui viene stipulato un mutuo. Inoltre ispeziona le unità abitative e si assicura che non ci siano difformità tra il documento catastale e lo stato di fatto.

Vengono anche assunti dai tribunali per stimare il prezzo d’asta degli immobili.

Consulente per aste immobiliari

Le aste immobiliari rappresentano un’ opportunità per gli investitori che vogliono comprare un immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Partecipare ad un’asta non è un processo semplice, per questo negli ultimi anni una parte dei consulenti immobiliari si è specializzata in questo campo. I consulenti per aste raccolgono tutti i documenti nell’interesse del cliente, e lo consigliano sulle opportunità di investimento, sui rischi in cui può incorrere e sulle strategie per aggiudicarsi l’immobile al miglior prezzo.

Un settore da considerare

Le professioni più richieste nel settore immobiliare appartengono a settori diversi e richiedono competenze specifiche.

Nei prossimi anni è probabile che assisteremo all’emergere di nuove realtà di professionisti in grado di combinare le competenze in campo tecnologico, legale e contabile per offrire un servizio più completo. Inoltre questi professionisti saranno in grado di analizzare i dati per fornire approfondimenti sulle tendenze del mercato, includendo anche la consulenza su fattori emergenti nella scelta di un immobile, come quello dell’efficienza energetica e del contenimento dei costi.

