Oggi 25 febbraio 2023 in Puglia, su 3.547 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 193 nuovi positivi: 54 in provincia di Bari, 10 in provincia Bat, 39 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione e nessun caso in via di definizione. Due i morti. Le persone attualmente positive sono 3.178 di cui 106 ricoverate in area non critica e 4 in terapia intensiva.

