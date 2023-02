Si allarga il dibattito sul caso sollevato da Borderline24 in merito alle “fughe” in Albania da Bari per curarsi i denti. Oggi ospitiamo l’intervento della dentista Rosanna Del Vecchio. “Si tratta di una questione molto pesante per noi dentisti italiani – spiega la dottoressa – dico pesante perché purtroppo la nostra categoria in questo modo viene svilita di fronte al vile denaro”.

“Io sono un dentista e nonostante la mia età esercito da quasi 20 anni a Japigia – continua – e in merito alla questione della fuga dei pazienti in Albania penso che il problema stia nel fatto che tutti gli studi dentistici dovrebbero avere l’assistenza da parte del sistema sanitario nazionale o regionale per poter elargire ai pazienti indigenti le cure necessarie”.

“Invece questa opzione è concessa solo ad alcuni studi, in questo modo si crea una grave ingiustizia ed in alcuni casi la fuga dei pazienti all’estero – prosegue – Io da parte mia ho molte volte assistito pazienti in cura già in Albania perché avevano grossi problemi sia di gestione di protesi incongrue ma anche molte volte di salute dentale non trattata. Quindi è meglio rivolgersi al dentista di fiducia che conosce la storia clinica del paziente ed è sempre presente per assistere il proprio paziente sul territorio”.

(foto freepik)

