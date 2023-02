Rifiuti nei cestini e per strada da dieci giorni, in una zona piena anche di bed and breakfast e frequentata da numerosi turisti. Siamo tra via Crisanzio, via De Rossi e via Quintino Sella e la situazione è di totale abbandono: ci sono rifiuti nei bidoncini da giorni, senza che nessuno provveda alla rimozione. C’è chi ha segnalato più volte il problema anche al Comune, ma per il momento non si è visto ancora nessuno dello spazzamento Amiu. “Non capiamo cosa stia accadendo – ci raccontano – al di là di noi residenti, ma stiamo facendo una pessima figura anche davanti ai turisti. Chiediamo subito un intervento”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.