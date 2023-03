Ha scatenato l’ilarità del web l’arrivo in questi giorni a Bari di Tom Cruise. E’ diventata infatti virale già da questa la foto dell’attore hollywoodiano con Nunzia, la signora delle orecchiette ormai simbolo di Bari. Il post è sta condiviso più e più volte.

Ma a circolare sui social anche altri tantissimi meme. L’attore compare anche ad al Molo di San Nicola con un polipo tra le mani. Particolarmente ironica anche la foto in cui l’attore gusta un delizioso panzerotto.

Tom Cruise è stato paparazzato in settimana all’aeroporto di Bari. L’attore è in Puglia da domenica 27 febbraio per scegliere le location per il nuovo film di Mission Impossible. Poi è partito da Bari per raggiungere delle navi per girare alcune scene in mare. Per due notti l’attore ha alloggiato all’hotel delle Nazioni, riservando un intero piano con cuoca al seguito.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.