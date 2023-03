Sono state 18441 le donazioni raccolte nel 2022 dalla Fidas Pugliese Donatori Sangue Odv: il dato è in aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente (nel 2021 furono 17513, nel 2020 17128). Si chiude con un ulteriore segno positivo, così, il bilancio in termini di donazioni della Fpds, associazione che riunisce 43 sezioni locali sparse in 4 province pugliesi.

A commentare i primi dati complessivi il presidente della stessa Fidas Pugliese, Corrado Camporeale: “Il numero delle donazioni raccolte nel 2022, in aumento in termini assoluti di 928 unità, conferma il cuore grande e l’impegno massimo dei nostri volontari e dei nostri soci, da sempre in prima linea nel contrasto alla carenza di sangue ed emocomponenti nel sistema regionale. Gli effetti e le limitazioni imposte dalla pandemia non si sono certamente esauriti nel corso degli ultimi 12 mesi, ma questo non ci ha negato il raggiungimento di un traguardo atteso, ma per niente scontato”.

“Chiudere con un segno positivo in valore percentuale di 5,3 punti – ha continuato il presidente Camporeale – dà la misura di quanto i dirigenti, i volontari e i soci dell’associazione e delle singole sezioni abbiamo lavorato con preparazione, impegno e sacrificio, anche al cospetto di difficoltà oggettive. Le sfide che per certi versi si ripropongono nell’anno in corso sono quelle legate al raggiungimento dell’autosufficienza regionale, al contrasto della carenza di plasma che sta emergendo come urgente e indifferibile e al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di volontari, in grado anche di garantire un ricambio in termini di impegno sul territorio. L’auspicio – ha concluso il presidente di Fidas Pugliese – è quello di raggiungere numeri sempre più positivi con la piena riattivazione dei canali possibili nelle raccolte straordinarie e, soprattutto, grazie al pieno funzionamento della nostra nuova autoemoteca”.

