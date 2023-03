Una persona è morta ed un’ altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 89 che da Foggia conduce a Manfredonia. Secondo una prima ricostruzione, l’auto a bordo della quale viaggiava la vittima insieme alla persona ferita (alla guida del mezzo) per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia stradale.

