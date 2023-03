Il cuoco pugliese Martino Ruggieri, che ha da poco aperto un ristorante di cucina contemporanea a Parigi, ha ricevuto una stella Michelin. Parliamo di Martino Ruggieri, classe 1986, originario nello specifico di Martina Franca, nel Tarantino. Il ristorante che ha ricevuto l’ambito premio prende il nome di “Maison Ruggieri”.

Ruggieri, già vincitore del Bocuse d’Or Italia, nel corso degli anni ha accumulato diverse esperienze internazionali. Tra queste citiamo quella in Germania, ma anche in Austria o a Roma, dove ha collaborato con “La Pergola” di Heinz Beck sino ad arrivare ad oggi, in cui ha ottenuto la stella di Michelin che gli è stata conferita in occasione della presentazione della guida Michelin France, tenutasi al Palazzo della musica e congressi a Strasburgo.

“In un ristorante nuovissimo, accogliente e moderno in una strada tranquilla, Martino Ruggieri, ex brillante braccio destro di Yannick Alléno al Pavillon Ledoyen, anche Bocuse d’Or d’Italia 2019, ha intitolato il suo locale “Maison Ruggieri” per accoglierci al meglio casa sua” – si legge nelle motivazioni pubblicate sulla “rossa” – propone due menu e un’offerta à la carte particolarmente allettante. È anche possibile parigi, ordinare un piatto, un ingrediente o una ricetta al momento della prenotazione del tavolo. Rifiutando le esibizioni vistose e dimostrative, la sua cucina delicata e sottile si mette subito al lavoro: ingredienti eccezionali al servizio di sapori superlativi, assemblaggi armoniosi, a volte sconcertanti (come un piatto di spinaci, ostriche e caviale) e ricette saporite, spesso esaltate da estratti (conditi su una costata di manzo, cannolicchi e anguilla affumicata, per esempio) e salse strabilianti che vengono lasciate premurosamente in tavola” – concludono.

“In Francia – aveva dichiarato Ruggieri quando fu decretato vincitore del Bocuse d’Or Italia- non premiano il più bravo, premiano chi racconta qualcosa di vero”. Nel suo menù, non manca la Puglia e tante contaminazioni relative alle sue esperienze internazionali che gli hanno offerto l’opportunità di vincere l’ambito riconoscimento.

Foto Facebook

