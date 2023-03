Mancano ancora un po’ di mesi alla partenza della stagione estiva. Il 21 giugno, il giorno dell’inizio del periodo più caldo dell’anno, è infatti ancora lontano. Ma in Puglia, si sa, le temperature sono miti e favorevoli per una giornata al mare già ad aprile-maggio. Alcune strutture poi sono aperte tutto l’anno, o comunque devono essere pronte ad accogliere i turisti sin dalle vacanze di Pasqua. Sia nel mondo della ricezione turistica che in quello della ristorazione si è aperta quindi la caccia agli addetti da assumere nel settore. Ci si deve organizzare per assumere personale, per rinforzare l’organico a disposizione così come per rinnovarlo.

Le strutture ricettive quindi stanno già scaldando i motori per non farsi trovare impreparate. Soprattutto dopo le difficoltà dello scorso anno nel ricoprire le posizioni, le strutture alberghiere così come i lidi si stanno quindi già occupando delle prime selezioni. Ed è già da giorni possibile candidarsi. Sul web cominciano a spuntare infatti parecchie richieste, soprattutto nelle strutture più lussuose e in della Puglia. Le figure più ricercate ovviamente sono quelle del receptionist, cameriere, barista e soprattutto del bagnino. Indispensabile nelle strutture di lusso, ovviamente, la conoscenza della lingua inglese (in alcuni casi è necessaria anche una seconda lingua), così come è fondamentale una esperienza pregressa. I contratti sono a tempo pieno e determinato (da aprile ad ottobre).

Non passa inosservato l’annuncio di Borgo Egnazia, il resort di lusso di Savelletri ormai famoso in tutto il mondo. Numerose sono qui le figure professionali da ricoprire. Il borgo è infatti alla ricerca di commesse per la boutique all’interno della struttura. Nell’ufficio ‘food & beverage’ si potrà invece candidare una figura che collaborerà nell’organizzazione di tutte le attività legate alla divisione. E ancora un sommelier “che – si legge nell’annuncio – possiede spiccate doti comunicative, stile ed eleganza, intuizione e rapidità decisionale”.

Una nail stylist, un local adviser che “sarà inserito all’interno dell’ufficio guest relation e sarà un vero ambasciatore della cultura pugliese, in grado di identificare attentamente le esigenze degli ospiti e di anticipare i loro bisogni, diventando il loro punto di riferimento”. Poi un maître di sala, un capo partita ed un chef de rang all’interno della cucina del ristorante ‘Due Camini’ (una stella Michelin). Non manca la richiesta per un bagnino per vegliare sulla sicurezza di chi frequenta le piscine.

Il Baglioni Masseria Muzza a pochi minuti da Otranto, circondato dal verde degli ulivi e l’azzurro del mare del Salento, ricerca figure di sala e bar come: maitre, chef de rang, commis di sala, capo barman e barman. “Il candidato ideale – precisa l’annuncio – proviene dal settore hotellerie segmento lusso, dove ha maturato esperienza nel campo della ristorazione e bar”. La masseria San Domenico, l’hotel 5 stelle lusso di Fasano ricerca per la stagione estiva 2023 invece le seguenti figure: receptionist chef de rang, barman e hostess di sala. “E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e, per la posizione di receptionist, preferibilmente, quella della lingua tedesca”. L’offerta già da ora è quindi molto ampia. Le aspettative delle strutture turistiche per la stagione 2023 sono particolarmente alte. Il problema, già evidente lo scorso anno, è che il personale scarseggia, soprattutto quello qualificato.

