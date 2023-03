Un planetario per esplorare “dalla luna a Marte”. È quanto accadrà in piazza Ferrarese, luogo in cui, a partire dal 14 marzo, sino al 23, si terrà la mostra interattiva “Exploring Moon to Mars” dedicata alla Luna e a Marte.

L’evento, organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana con il patrocinio del Comune di Bari, ha come obiettivo quello di raccontare al grande pubblico la storia dell’esplorazione del pianeta Marte e la sua colonizzazione partendo dalla Luna, con una particolare attenzione al prezioso contributo italiano in questa avventura. Si partirò dai miti di questi corpi celesti che hanno ispirato l’immaginario collettivo dell’uomo fino alle prime osservazioni astronomiche di Galileo Galilei e Giovanni Schiapparelli e alla grande produzione di letteratura fantascientifica. Più nel dettaglio, il percorso espositivo racconterà lo stato della conoscenza che oggi abbiamo della Luna e del pianeta rosso, attraverso i dati e le immagini che la più avanzata tecnologia spaziale ha permesso di acquisire dalle storiche immagini delle sonde Luna e Viking fino all’attuale programma Artemis.

Il racconto evidenzia il rinnovato interesse nel terzo millennio per l’esplorazione spaziale umana, con uno sguardo ai principali programmi delle agenzie spaziali, quella italiana in particolare, e dell’imprenditoria privata, nuovo protagonista sulla scena spaziale. L’esposizione è stata pensata itinerante e dopo le città di Torino e Roma dove è stata visitata da 4mila cittadini di cui 500 studenti, giungerà a Bari e sarà allestita in Piazza del Ferrarese, ospitata in una struttura geodetica del diametro di 16 metri dal grande impatto scenografico

La mostra, curata da Viviana Panaccia, sarà visitabile gratuitamente dalle scuole dal 14 al 23 marzo dalle ore 10 alle ore 13, nei giorni feriali. Per partecipare le scuole potranno prenotarsi via mail all’indirizzo visiteguidate@asi.it, specificando nell’oggetto “Exploring Moon to Mars”.

Foto screen video Asi tv, Torino

